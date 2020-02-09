اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان في ديربي الغضب اليوم 9-2-2020 بث حي مباراة انتر ميلان HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان في ديربي الغضب اليوم 9-2-2020 بث حي مباراة انتر ميلان HDيستقبل ملعب "جوزيبي مياتزا" مساء اليوم الأحد مباراة قمة الجولة الـ23 من مسابقة الكالتشيو حيث ديربي الغضب إنتر ضد ميلان.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان في ديربي الغضب اليوم 9-2-2020 بث حي مباراة انتر ميلان HDومن المقرر أن تُقام مباراة ديربي الغضب الإنتر ضد ميلان في تمام الساعة الـ9:45 من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة ، وذلك على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل "النيراتزوري" والذي يحتضن قمة الجولة الـ23 من الكالتشيو.

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان في ديربي الغضب اليوم 9-2-2020 بث حي مباراة انتر ميلان HDويفتقد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الإنتر العديد من الاعبين المؤثرين في تشكيل "النيراتزوري" للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو، كما سيغيب مارتينيز عن مواجهة ميلان في الديربي بسبب الإيقاف، وعلى الجانب الآخر يفتقد المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان جهود الثلاثي دوارتي، كورنيتش وبيليا في مباراة القمة المرتقبة ضد الإنتر للإصابة.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان في ديربي الغضب اليوم 9-2-2020 بث حي مباراة انتر ميلان HDيدخل فريق الإنتر بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي مباراة ديربي الغضب أمام ميلان، في المركز الثاني بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 51 نقطة من 22 جولة ،بينما يحل "الروسونيري" بقيادة ستيفانو بيولي تاسعاً برصيد 32 نقطة.انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4