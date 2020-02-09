رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 9 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي، ومباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

حرس الحدود ضد الجونة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

الإسماعيلي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"

الإنتر ضد ميلان، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"

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أوساسونا ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

ريال بيتيس ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ21"

بايرن ميونيخ ضد لايبزيج، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ24"

باريس سان جيرمان ضد ليون، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ8"

الرجاء البيضاوي ضد مولودية الجزائر، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ14"

الترجي ضد اتحاد تطاوين، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية.