رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري 9 فبراير Zamalek Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري 9 فبراير Zamalek Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف ملعب الإسماعيلي، مباراة أصحاب الأرض ضد الفارس الأبيض اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

ويدخل الزمالك محتلًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي، بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

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وكان الزمالك، تأكد مواجهته لفريق الترجي التونسي، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك

وتقام مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7