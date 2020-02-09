رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد مباريات "السبت" بالجولة الـ17

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد مباريات "السبت" بالجولة الـ17 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي 2019 – 2020، رغم وصول قطار الدوري للجولة رقم 17، ويحافظ المارد الأحمر على سجله خال من الهزائم بالبطولة المحلية حتي الآن، بعدما حقق 13 انتصارًا متتاليًا وحصد 39 نقطة.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد فريق طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل الموافق 10 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة المحلية، ويسعي المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه المقاولون العرب الثاني بـ 32 نقطة، والزمالك الثالث بـ 28 نقطة.

نتائج مباريات "السبت" في الجولة الـ17 بالدوري:

اقيمت يوم السبت 7 فبراير، 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري، حيث نجح فريق أسوان بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي في مواصلة انتصاراته وتغلب على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، كما فاز نادي سموحة على إف سي مصر بهدف نظيف، وتعادل المقاصة مع الانتاج الحربي في أول مباراة للمدرب النيجيري "ايمانويل امونيكي" مدرب الفريق الفيومي الجديد.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات السبت:

1- الأهلي 39 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- الاتحاد السكندري 27 نقطة

5- بيراميدز 26 نقطة

6- سموحة 24 نقطة

7- إنبي 23 نقطة

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8- الإنتاج الحربي 23 نقطة

9- الإسماعيلي 21 نقطة

10- حرس الحدود 18 نقطة

11- أسوان 18 نقطة

12- الجونة 18 نقطة

13- المصري 17 نقطة

14- طلائع الجيش 15 نقطة

15- وادي دجلة 14 نقطة

16- مصر المقاصة 14 نقطة

17- طنطا 14 نقطة

18- نادي مصر 11 نقطة