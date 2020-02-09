الامارات | الأهلي المصري يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز في القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحدد 29 فبراير لمواجهة صن داونز في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت إدارة النادي الأهلي المصري خطابا لاتحاد الكرة المصري تحدد فيه 29 فبراير الجاري لمواجهة صن داونز بطل جنوب افريقيا في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال. وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنهم طلبوا من اتحاد الكرة المصري اخطار الاتحاد الأفريقي ونادي صن داونز بالموعد المشار إليه لإقامة المباراة بالقاهرة. وتأهل الأهلي لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، فيما احتل صن داونز صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

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