شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: «ننتظر عرضًا من فنلندا لصالح جمعة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، إن النادي ينتظر عرضًا من إحدى الدول التي لم تنتهي فترة القيد بها لضم صالح جمعة.
وأوضح عبدالحفيظ، في مداخلة هاتفية لقناة «النهار»: «ننتظر عرضا من فنلندا لصالح جمعة».
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