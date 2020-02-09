شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: «ننتظر عرضًا من فنلندا لصالح جمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، إن النادي ينتظر عرضًا من إحدى الدول التي لم تنتهي فترة القيد بها لضم صالح جمعة.

وأوضح عبدالحفيظ، في مداخلة هاتفية لقناة «النهار»: «ننتظر عرضا من فنلندا لصالح جمعة».