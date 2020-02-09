شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خطيرة لنجم صن داونز قبل لقاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت، إصابة لاعبه تابيلو مورينا، خلال مباراته أمام سوبر سبورت في كأس جنوب إفريقيا، الذي انتهى بفوز صن داونز بهدف نظيف.

Advertisements

وغادر مورينا اللقاء بعد مرور 71 دقيقة، من المباراة متأثرا بإصابة خطيرة.

وقال النادي إن مورينا خضع لفحص طبي بعد إصابته مباشرة، وسيتم إعلان مدة غيابه خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الجنوب أفريقي الهلي في 29 فبراير الحالي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.