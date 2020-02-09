شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خطيرة لنجم صن داونز قبل لقاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت، إصابة لاعبه تابيلو مورينا، خلال مباراته أمام سوبر سبورت في كأس جنوب إفريقيا، الذي انتهى بفوز صن داونز بهدف نظيف.
وغادر مورينا اللقاء بعد مرور 71 دقيقة، من المباراة متأثرا بإصابة خطيرة.
وقال النادي إن مورينا خضع لفحص طبي بعد إصابته مباشرة، وسيتم إعلان مدة غيابه خلال الساعات المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق الجنوب أفريقي الهلي في 29 فبراير الحالي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة خطيرة لنجم صن داونز قبل لقاء الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.