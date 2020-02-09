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5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى والزمالك اليوم الاحد 8 / 2 / 2020 بالدوري المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأحد ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض منتشياً بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ليعوض تعثره الأخير أمام وادى دجلة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات المسابقة المحلية ، بينما خسر الدراويش من أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة، وتمثل مباراة الليلة مواجهة فرنسية خالصة بين الثنائى كارتيرون مدرب الزمالك وجوميز مدرب الإسماعيلى.

*موقف الاسماعيلى والزمالك بجدول الدوري

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يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الزمالك والاسماعيلى

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التقى فريقا الزمالك والاسماعيلى في 105 مباراة قبل صدام الليلة ، فاز الفارس الأبيض في 43 مباراة وفاز الدراويش في 31 لقاء وانتهت 31 مباراة بالتعادل بين الفريقين .

*الزمالك يتفوق تهديفياً على الاسماعيلى

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طوال تاريخ لقاءات الزمالك أمام الاسماعيلى سجل مهاجمو الفارس الأبيض 124 هدفاً في شباك الدراويش بينما سجل مهاجمو الفريق الأصفر 109 هدفاً في الشباك الزملكاوية .

*هدافو لقاءات الزمالك والاسماعيلى

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يتساوى الثنائى عبد الحليم على هداف الزمالك وعوض عبد الرحمن هداف الاسماعيلى في صدارة هدافى مباريات الفارس الأبيض مع الدراويش حيث سجل كل منهما 8 أهداف لفريقه .

*لقاء الزمالك والاسماعيلى بروفة أفريقية وعربية

طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بحصد النقاط الثلاث للمباراة للوصول للنقطة 31 وملاحقة المقاولون العرب على المركز الثانى قبل خوض المؤجلات ، وشدد المدرب الفرنسي على لاعبيه ضرورة العودة بنقاط المباراة حتى تمثل دفعة معنوية للفارس الأبيض قبل السفر لقطر لخوض مباراة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الأفريقي والمقرر لها 14 فبراير الجارى.

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في المقابل يسعى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لتصحيح مسار فريقه محلياً بعد الخسارة من أسوان في الجولة الماضية وهى الخسارة الأولى التي يتلقاها الدراويش منذ تولى جوميز مسئولية تدريب الفريق ، ويتطلع لحصد نقاط المباراة الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية لاسيما أن مباراة الليلة ستكون البروفة النهائية قبل موقعة نصف نهائي البطولة العربية حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى  يوم 16 فبراير الجارى.

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