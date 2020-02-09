شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي يعود من السنغال اليوم وشكوك حول مشاركته مع الأهلي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود السنغالي بادجى مهاجم الاهلي للقاهرة اليوم بعدما سافر للسنغال أمس الأول لتجديد جواز السفر الخاص به، ويتحدد خلال الساعات المقبلة مصير اللاعب من المشاركة في لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غداً، الأثنين، بالجولة الـ17 للدوري الممتاز لكن الدلائل تثشير إلى صعوبة مشاركة بادجي في المباراة حيث سيعود قبل المباراة بساعات قليلة لكن الأمر سيحسمه الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأبدى أليو بادجي سعادته الكبيرة بالنتائج التى يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأهلى يسير بشكل مميز؛ سواء فى دورى أبطال أفريقيا أو فى الدورى، وقال بادجى، إنه يشعر بسعادة كبيرة لوجوده فى الأهلي، خاصة بعدما لمس مدى قوة المنافسات التى يخوضها الفريق على الصعيد المحلى والقارى، مشيرا إلى أنه يتطلع لوضع بصمة كبرى مع الفريق ويساهم فى استمرار النجاحات وتحقيق البطولات، وأكد بادجى أنه يشعر بالحماس الكبير بعد دعم جماهير النادى له، ورغم الدقائق القليلة التى شارك بها، إلا أنه يملك دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه حتى يكون متواجدا ضمن حسابات الجهاز الفنى بشكل مستمر، وشدد اللاعب على أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل بين اللاعبين وجميعهم يعرف أهمية المرحلة المقبلة والارتباطات القوية التى تنتظر الفريق خلالها.

وغاب أليو بادجى عن المشاركة فى المران الصباحى للفريق اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفنى وافق على سفر اللاعب إلى السنغال لتجديد جواز السفر الخاص به على أن يعود إلى القاهرة الأحد المقبل.

وانتقل بادجى للأهلى فى يناير الماضى قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وشارك اللاعب مع الأهلى فى ثلاث مباريات حتى الآن بديلاً أمام النجم الساحلى التونسى بالقاهرة والهلال بالسودان فى الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا قبل أن يظهر للمرة الثالثة مع الأهلى بديلاً أيضاً بيراميدز فى الدورى، وهى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف سجل بادجى أحدهما فيما كان الهدف الثانى من نصيف المالى ديانج.