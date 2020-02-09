الامارات | زيدان يتعرض لحادث سير قبل الذهاب إلى تدريب الريال

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتعرض لحادث سير قبل الذهاب إلى تدريب الريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى حادث سير اليوم السبت، قبل الذهاب إلى مقر إقامة "الملكي" في الفالديبيباس.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن المدرب الفرنسي تعرض إلى حادث سير بسيط، إذ توقف زيزو للاطمئنان على سيارته وسيارة الطرف الآخر، لفحص أثار الحادث.

وأضافت: الحادث بدا أنه بسيط، إذ تبادل مدرب "الملكي" تفاصيل معلومات التأمين لكل سيارة، قبل أن يتوجه زيدان لقيادة تدريب ريال مدريد وحضور المؤتمر الصحافي الخاص به".