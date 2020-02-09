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الامارات | زيدان يتعرض لحادث سير قبل الذهاب إلى تدريب الريال

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى حادث سير اليوم السبت، قبل الذهاب إلى مقر إقامة "الملكي" في الفالديبيباس.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن المدرب الفرنسي تعرض إلى حادث سير بسيط، إذ توقف زيزو للاطمئنان على سيارته وسيارة الطرف الآخر، لفحص أثار الحادث.

وأضافت: الحادث بدا أنه بسيط، إذ تبادل مدرب "الملكي" تفاصيل معلومات التأمين لكل سيارة، قبل أن يتوجه زيدان لقيادة تدريب وحضور المؤتمر الصحافي الخاص به".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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