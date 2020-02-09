شكرا لقرائتكم خبر عن احتسب ركلة جزاء لكهربا.. مفاجأة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسن، المشرف العام السابق على الكرة في نادي بيراميدز، مفاجأة بشأن تقرير الحكم إبراهيم نور الدين عن مباراة بيراميدز والأهلي، التي انتهت بفوز الخير بهدفين لهدف.

وقال حسن، في مداخلة هاتفية مع قناة «النهار»، إن الحكم كتب في تقريره أنه احتسب ركلة جزاء لصالح محمود كهربا لاعب الأهلي، مضيفًا أنه أشار بيده اليمنى التي تؤكد وجود مخالفة، ولكن الحكم المساعد أبلغه أن الكرة ليست ركلة جزاء، وأن آخر لاعب لمس الكرة هو مدافع بيراميدز، فتراجع عن قراره وأعطيتها ركلة ركنية.