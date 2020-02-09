شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجدد الثقة فى الجهاز الفنى لمنتخب الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على تجديد الثقة في الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح رغم الهزيمة بخماسية أمام منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها المغرب، خاصة أن المنتخب نجح في التأهل لكأس العالم 2020 بليتوانيا، وأيضاً حصول هذا الجهاز من قبل على برونزية أوليمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 ، والتأهل لدور الـ8 لكأس العالم.

وتوج المنتخب المغربى لكرة الصالات ببطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على نظيرة المصرى بخماسية نظيفة في من المباراة التي تجمعهما في النهائي وحرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم على التواجد لمتابعة اللقاء.

وأحرز هدف المنتخب المغربى في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب سعد كينيا، ثم عزز فاتى بالهدف الثانى في الدقيقة 7 عن طريق جملة تكتيكية رائعة ثم جاء الهدف الثالث عن طريق سفيان مسرار وعند أنطلاق الشوط الثانى تمكن أنس من أضافة الهدف الرابع بالدقيقة 17 ثم ياتى كينيا ليضيف الهدف الخامس و الثانى له بالدقيقة 12.

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وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة كبيرة من لاعبى المنتخب المغربى وضياع فرص من التهديف المحققة والتي تمكن الحرس محمود شوبير من التصدي لها حيث أضاع فاتى المهاجم المغربى انفراد كامل في الدقيقة 8 في غياب تام من للاعبى المنتخب المصرى .

وفى الشوط الثانى واصل المنتخب المغربى الضغط على لاعبى الفراعنة وتمكن من أحراز هدفين ثم حاول لاعبى المنتخب المصرى في تقليص الفارق ولكن جميع المحاولات لم يكتب لها النجاح .

وكان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كل من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد (كوكي)، ثم حقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة بالبطولة قبل الفوز على موزمبيق 3-2.

وضمنت مصر والمغرب التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم في ليتوانيا، حيث يتأهل الفرق الثلاثة الأولى لنهائيات المونديال.. وصعد منتخب مصر لكرة الصالات إلى النهائى بعدما هزم ليبيا في نصف نهائي أمم أفريقيا بنتيجة 5/2 الأربعاء الماضى.