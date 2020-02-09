موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك والقنوات الناقلة

يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسماعيلية، فى واحدة من اهم مباريات اليوم الاحد 9-2-2020، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة عبر شاشة قناتي أون سبورت وتايم سبورت، ويعلق عليها المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فى المقابل يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء منتشياً بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ليعوض تعثره الأخير أمام وادى دجلة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات المسابقة المحلية، بينما خسر الدراويش من أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة.