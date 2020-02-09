موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب “آل السادار” مباراة قوية اليوم الأحد 9-2-2020، عندما يلتقي أوساسونا مع ضيفه ريال مدريد في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش، ويدير اللقاء الحكم خيسوس خيل مانزانو.

وتنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 3 hd، بتعليق المعلق الرياضي على محمد على.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 49 نقطة من 22 مباراة، بواقع 14 فوز وسبع تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 40 هدفاً وسكنت شباكه 13 هدفاً، ويعد أكثر الأندية تحقيقاً للفوز مع برشلونة، وأقل الأندية تعرضاً للهزيمة، وصاحب أقوى دفاعات الليجا.

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فيما يحتل أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة، بواقع 6 إنتصارات ومثلها هزائم و10 تعادلات، سجل 29 هدف مقابل 28 هدف في شباكه.

وسيكون النادي الملكي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في مهمة نسيان هزيمة الفريق الأخيرة ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب “سانتياجو بيرنابيو” بنتيجة 3/4.

يذكر ان مباراة الفريقين فى الدور الاول قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل، على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”.