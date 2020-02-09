موعد مباراة الرجاء الرياضي ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الرجاء الرياضي المغربي مساء اليوم الأحد 9-2-2020، نظيره مولودية الجزائر، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن إياب الدور ربع النهائي (دور الثمانية) من كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية“.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، وستنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية hd 1، ويعلق عليها المعلق الاماراتي “محمد الشامسي”.

وكان فريق الرجاء الرياضي، قد ضرب بقوة في مباراة الذهاب في الجزائر، حيث نجح في الفوز خارج ملعبه بنتيجة 2-1، ليقترب خطوة كبيرة من حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة. وسجل ثنائية بطل المغرب في مباراة الذهاب، النجم الكبير محسن متولي والمحترف بن ملانجو نجيتا، بينما سجل هدف الفريق الجزائري سامي فريوي.

وكان فريق الرجاء الرياضي قد حجز مقعده في دور الثمانية للبطولة على حساب جاره وغريمه التقليدي فريق الوداد البيضاوي المغربي مستفيداً من قاعدة الأهداف خارج ملعبه، حيث تعادل في مباراته بنتيجة 1-1، ثم تعادل 4-4، في مباراة الوداد الإياب.

أما فريق مولودية الجزائر فاستطاع الفوز على القوة الجوية العراقي في دور الـ 16 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والعودة بالتعادل السلبي.