رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وريال بيتيس

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يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة وريال بيتيس على أرضية ملعب بينيتو فيامارين.

يسعى برشلونة لحصد الثلاث نقاط من أجل ملاحقة ريال مدريد على وصافة الليجا.

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال بيتيس وبرشلونة عبر قناة Bein Sport hd 3

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – أومتيتي – كليمونت لينجليت – جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فيدال – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.