رياضة | سكاي سبورتس تعلن مصير ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكاي سبورتس تعلن مصير ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن موقف ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى من البقاء أو الرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال الفترة القادمة بعدما اثيرت أزمة خلال الفترة الماضية بينه وبين إيريك أبيدال السكرتير الفنى للفريق الكتالونى.

وأشارت سكاي سبورتس أن ليونيل ميسي لم يرحل عن صفوف برشلونة مطلقًا كما أكد اللاعب من قبل فى أكتوبر الماضي، انه سيظل فى البارسا حتى إعتزال كرة القدم.

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وأكدت الصحيفة أن ليونيل منفتح حول تجديد تعاقده مع برشلونة ولا يريد الرحيل كما تشير بعد التقارير الصحفية، بعد أزمته مع أبيدال، موضحة أن رد قائد البلوجرانا على السكرتير الفنى كان فقط من أجل توضيح الامور.

وكان خلال الفترة الماضية، صرح أبيدال أن هناك بعض من لاعبي برشلونة كانوا لا يتدربون بجدية من أجل رحيل أرنستو فالفيردى المدرب السابق، مما حعل ميسي يقوم بالرد مطالبًا السكرتير الفنى بتوضيح من هم اللاعبين.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس اليوم ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى.