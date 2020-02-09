رياضة | لاوتارو مارتينيز يوجه صدمة قوية لقطبي مانشستر ويعلن رغبته

كشفت تقارير صحفية اليوم عن الرغبة الأخيرة للنجم الأرجنتيني والذى يلعب فى صفوف إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وسط مفاوضات من جانب أبرز الأندية العالمية وفى مقدمتهم برشلونة الإسبانى.

وذكرت صحيفة " ديلي نيوز" أن الصراع مشتعل ما بين قطبي مانشستر السيتي واليونايتد من أجل ضم اللاعب الأرجنتيني المميز والذى يُعد محط أنظار جميع الأندية الاوروبية بسبب قدراته الهجومية الرائعة، لذلك يسعي كل من مان سيتي ومان يونايتد على تدعيم صفوفهم الهجومبة بمارتيتيز.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب رغبته الإنتقال لصفوف برشلونة خلال الفترة القادمة والإنتقال لهم رغبة فى اللعب بملعب كامب نو وبجانب قائد البلوجرانا ليونيل ميسي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة البارسا تقوم بتجهيز عرض بقيمة 100 مليون يورو لضم مارتينيز فى الصيف المقبل.

