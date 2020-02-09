رياضة | عودة إنيستا.. مفاجآة لم تكتمل لعشاق برشلونة



كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة لم تحدث لجماهير برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، بعدما كانت قريبة من الحدوث.

وذكرت صحيفة " دياريو سبورت" الإسبانية أن البارسا كان قريب من إستعادة خدمات قائده السابق أندرياس إنيستا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم خط الوسط فى ظل الإصابات التى عانى منها الفريق فى الفترة الماضية على مستوي الوسط والهجوم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن ما عطل إتمام الصفقة هو أن عقد أسطورة برشلونة السابق يمتد حتى عام 2021 مع فريقه فيسيل كوبي اليابنى والذى رفض بشدة رحيل اللاعب والعودة مرة أخري لكامب نو.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى