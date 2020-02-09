رياضة | عودة إنيستا.. مفاجآة لم تكتمل لعشاق برشلونة

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة إنيستا.. مفاجآة لم تكتمل لعشاق برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 09/فبراير/2020 - 03:04 ص
Advertisements
انييستا
محمد جمال
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة لم تحدث لجماهير برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، بعدما كانت قريبة من الحدوث.
وذكرت صحيفة " دياريو سبورت" الإسبانية أن البارسا كان قريب من إستعادة خدمات قائده السابق أندرياس إنيستا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم خط الوسط فى ظل الإصابات التى عانى منها الفريق فى الفترة الماضية على مستوي الوسط والهجوم.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أن ما عطل إتمام الصفقة هو أن عقد أسطورة برشلونة السابق يمتد حتى عام 2021 مع فريقه فيسيل كوبي اليابنى والذى رفض بشدة رحيل اللاعب والعودة مرة أخري لكامب نو.
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى
Advertisements