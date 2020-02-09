رياضة | شوقي غريب : لدينا عروض للوديات أبرزها اليابان والإمارات وأسبانيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب : لدينا عروض للوديات أبرزها اليابان والإمارات وأسبانيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن العروض القادمة لاتحاد الكرة لمواجهة الفراعنة ودياً إستعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف غريب عن عرض من منتخب كوريا لمواجهة منتخب مصر الأولمبي خارج مصر.

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وقال شوقي غريب في تصريحاته لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " عقدت جلسة مع وزير الرياضة للاطمئنان على الفريق وبرنامجه قبل الأولمبياد، لاسيما أن طموح اللاعبين والجهاز الفني أصبح كبير بعد فوزنا ببطولة إفريقيا".

وأضاف : "أفضل لعب وديات مع منتخبات قوية وصلت للأولمبياد، لدينا عروض كثيرة للوديات أبرزها اليابان والإمارات وأسبانيا"