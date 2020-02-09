رياضة | شوقي غريب:الهتاف بإسمي من 80 ألف حلم وتحقق وكيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب:الهتاف بإسمي من 80 ألف حلم وتحقق وكيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن مساندة الجماهير المصرية له وللفراعنة الصغار خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التى أقيمت فى مصر العام الماضي والذى تأهل المنتخب على اثرها لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب: "اللعب في استاد القاهرة وسط 80 ألف مشجع وسط هتافهم بأسمك حلم كبير وتحقق، الفرق الإفريقية ترتعش من استاد القاهرة".

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وتحدث شوقي غريب عن إقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول، وقال: "عاوز أكشف عن سر لأول مرة أن يوم وصولي للاولمبياد هو نفس اليوم اللي اتحاد الكرة اصدر فيه قرار اقالتي وكانوا بيدوروا على عنواني علشان يبعتوا جواب اقالتي علشان مطلبش شرط جزائي".

وأضاف : "اتحاد الكرة بحث عن عنواني لإبلاغي بالإقالة خوفًا من المطالبة بالشرط الجزائي، وكيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي وأنا قضيت كل حياتي في المنتخب".