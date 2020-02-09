رياضة | "الروتيشن" سبب استبعاد عامر عامر من المشاركة أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الروتيشن" سبب استبعاد عامر عامر من المشاركة أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم مراسل الخليج 365 الرياضي أن غياب عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي عن مواجهة المقاصة بالدوري العام، جاء على سبيل "الروتيتشن" بفرمان من مختار مختار.

Advertisements

ويلعب عامر عامر بشكل مستمر مع فريقه الإنتاج الحربي، مما دفع الجهاز الفني لاعطاؤه قسط من الراحة بمباراة اليوم، والتي انتهت بالتعادل بين فريقي المقاصة والإنتاج

وجاء استبعاد عامر ايضا من أجل اتاحة فرصة لأحمد يحيى الحارس البديل، لكي يدخل في أجواء المباريات تحسبا لأي ظرف، خاصة وان يحيى عندما شارك مع الفريق عقب اصابة عامر الاخيرة، لم ينسجم سريعا مع اجواء، نظرا لابتعاده عن الصورة، الامر الذي يخشاه مختار مختار.