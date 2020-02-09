رياضة | كيكي ستيين يضغط على إدارة برشلونة والسبب مهاجم سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي ستيين يضغط على إدارة برشلونة والسبب مهاجم سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني يحاول إقناع إدارة البارسا، بالتعاقد مع البرازيلي ويليان جوزيه مهاجم ريال سوسيداد.

تعاقد برشلونة مع ويليان جوزيه

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن نادي برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي في شهر يناير، حيث عرض مبلغ 15 مليون يورو، ولكن الصفقة لم تنجح خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إصابة ديمبلي تدفع كيكي ستيين للتعاقد مع ويليان

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ودفعت إصابة ديمبيلي مهاجم البارسا كيكي ستيين للتعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب حيث يستغل المدرب إصابة لاعب الفريق الكتالوني لإتمام التعاقد مع ويليان.

سيتين كان يدرب ويليان خلال الفترة التي تواجدوا فيها مع لاس بالماس، وحاول جلبه إلى نادي ريال بيتيس بعد ذلك، ولكن خطفه ريال سوسيداد.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

وفي سياق متصل يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 46 نقطة من 22 جولة ، حقق الفريق الكتالوني الفوز 14 لقاء وتعادل في 4 جولات وتلقى الخسارة في مثلهم.