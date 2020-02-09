ضربة موجعة لـ "صن داونز" قبل مواجهة "الأهلي" في دوري الأبطال

تعرض اللاعب "ثابيلو مورينا" نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لإصابة بالغة أثناء مباراة فريقه مع سوبرسبورت ضمن منافسات دور الـ16، من كأس جنوب أفريقيا. وتعرض "مورينا" للاصابة في كرة مشتركة مع لاعب سوبر سبورت ثم سقط على قدمه بشكل مروع وخطير. يذكر أن مباراة الأهلي مع صن داونز ستقام يوم 29 فبراير الجاري ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا على أن يتم تحديد مباراة العودة لاحقًا.

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