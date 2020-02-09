شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات فى الجولة الـ14 للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود قطار دورى القسم الثانى للدوران من جديد اليوم بعد توقف المسابقة لمدة أسبوع لالتقاط الأنفاس بإقامة مباريات الجولة الـ14 للمجموعة الأولى بست لقاءات غاية في القوة والندية بعد دخول الدورى مرحلة الجد وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص .

فعلى ملعبه يستضيف البنك الأهلى صاحب الصدارة برصيد 28 نقطة نظيره الفيوم صاحب المركز العاشر برصيد 14 في لقاء صعب للطرفين فأصحاب الأرض يسعون لمواصلة الانتصارات على أمل وقوع منافسيهم للابتعاد بالصدارة والإقتراب خطوة كبيرة من الصعود للممتاز ، في المقابل يحاول أبناء الفيوم بقيادة كرم جابر خطف الثلاث نقاط للإبتعاد عن منطقة الخطر خاصة وأن الموسم الحالي سيهبط منه خمس أندية للقسم الثالث .

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كما يلتقى الألومنيوم صاحب الوصافة وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الأول مع تليفونات بنى سويف الذى يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة في لقاء صعب لأصحاب الأرض خاصة بعد تولى أبو العينين شحاته المسئولية الفنية لأبناء بنى سويف وتحسن النتائج مؤخرا ودخولهم في زمرة المنافسة على الصعود ، كما يخرج بنى سويف صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة لمواجهة المنيا الجريح صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة .

اما عن باقى المباريات فيلتقى شبان قنا صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة مع الإعلاميين الذى يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة في مواجهة متكافئة يبحث فيه الفريقان عن تأمين موقفهما في جدول الدورى ، وتختتم مباريات الجولة لمواجهة طهطا صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط مع ديروط صاحب المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط .