شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز «السعيد» لمواجهة «المقاولون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى تشاتشيتش، برنامجا تدريبيا مكثفا لعبد الله السعيد، لتجهيزه للمشاركة أمام المقاولون العرب، والمقررة الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدورى.

وغاب السعيد عن مواجهة الأهلى المنقضية، والتى انتهت بفوز الأهلى، بهدفين مقابل هدف، بسبب حصوله على الإنذار الثالث. وحدد المدير الفنى تدريبات خاصة لعبد الله السعيد، ليؤديها خلال المران الجماعى الذى يؤديه الفريق، من أجل الارتقاء بقدراته البدنية، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق. وحرص تشاتشيتش على عقد جلسة مع لاعبيه شاهدوا خلالها ملخصا لمباريات المقاولون الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف ومحاولة استغلالها خلال المواجهة المقبلة، والتى يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز بنقاطها الثلاث، من أجل تعويض خسارته الأخيرة، والاستمرار ضمن فرق المقدمة.