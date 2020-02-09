شكرا لقرائتكم خبر عن الميركاتو الاستثنائى طوق النجاة لبرشلونة بعد إصابة ديمبلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن برشلونة حدد لاعبا جديدا تحسبا لضمه خلال الموسم الحالى، ومن المتوقع أن يحصل برشلونة على ميركاتو استثنائى من جانب الاتحاد الإسبانى، لضم لاعب جديد من داخل إسبانيا، رغم غلق باب القيد، حال تأكد غياب عثمان ديمبلى حتى نهاية الموسم. ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن الكولومبى لويس سواريز، مهاجم ريال سرقسطة المعار من واتفورد، هو آخر المنضمين إلى قائمة اهتمامات برشلونة، وأشارت إلى أن مسؤولى برشلونة تواصلوا مؤخرا مع ممثلى اللاعب، للاستفسار عن وضعه.

وقالت الصحيفة إن واتفورد قد يوافق على انتقال سواريز إلى برشلونة، ولكن تتمثل العقبة فى إقناع سرقسطة بإنهاء الإعارة والتخلى عن أحد عناصره الأساسية، فيما تبقى من الموسم فى ظل المنافسة الشرسة فى دورى الدرجة الثانية التى يخوضها سرقسطة للصعود لـ«الليجا» الإسبانية، يذكر أن سواريز نجح هذا الموسم فى إحراز 14 هدفا خلال 24 مباراة مع ريال سرقسطة.