شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسعى لمداواة جراحه أمام أوساسونا فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الليجا الإسبانية، التى من المقرر أن تنطلق عند الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب «إل سادار»، معقل فريق أوساسونا.

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ويدخل النادى الملكى المباراة فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 49 نقطة، فيما يحتل أوساسونا المركز الحادى عشر، برصيد 29 نقطة فى جدول ترتيب الليجا.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة لفريق ريال مدريد، وذلك للمحافظة على صدارة الترتيب، فى ظل المطاردة الشرسة من برشلونة، صاحب المركز الثانى، بفارق 3 نقاط عن الريال، بالإضافة إلى رغبة زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق، واللاعبين فى مصالحة جماهيرهم، عقب الخروج المفاجئ من كأس ملك إسبانيا، نتيجة الهزيمة على أرضه 3- 4 أمام ريال سوسيداد فى دور ربع النهائى للبطولة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول لنجم الفريق، العائد من الإصابة، إيدن هازارد، الذى يسعى «زيدان» لتجهيزه قبل المباراة المصيرية أمام مانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا، كما سيعتمد «زيدان» على فينيسيوس جونيور، نجم الفريق، الذى ظهر بشكل جيد خلال مباراة سوسيداد، على الرغم من الخروج من الكأس، إلا أنه كان أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق فى ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.