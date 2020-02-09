شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يسعى لتأكيد تفوقه على المولودية فى البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الرجاء البيضاوى المغربى نظيره مولودية الجزائر، فى مباراة الإياب للدور ربع النهائى من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتى من المقرر أن تقام عند التاسعة مساء على ملعب محمد الخامس فى المغرب.

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وخسر مولودية الجزائر، أمام ضيفه الرجاء البيضاوى، فى لقاء الذهاب بنتيجة 1-2، مما يصعب مهمة الفريق الجزائرى.

واعترف جمال السلامى مدرب الرجاء، بأنه يعطى أهمية كبيرة لبطولة كأس محمد السادس، والتى وصل فيها الفريق إلى ربع النهائى، وقال السلامى: «لنكن واضحين الأولوية بطبيعة الحال هى لمسابقة كأس محمد السادس، ندرك أن مشاركتنا فى دورى أبطال إفريقيا للنسخة الحالية كانت بسبب احتلالنا الموسم المنصرم، وصافة الدورى المحلى، لذلك سننافس هذا الموسم أيضا للبقاء فى دائرة الصدارة ولن ننزل أيدينا».

فيما أعرب طاهر بلخيرى، الناطق الرسمى باسم مولودية الجزائر، عن تفاؤله الشديد بقدرة فريقه على العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الرجاء المغربى، وقال بلخيرى: «تنتظرنا مباراة صعبة للغاية، نعلم أن المهمة ستكون معقدة أمام خصم يلعب جيدا على ملعبه، نحن ذاهبون إلى المغرب من أجل تشريف قميص مولودية الجزائر، صحيح أن الفريق يمر بظروف صعبة، إلا أن القادم سيكون أجمل، أؤكد أن إدارة الفريق حريصة على تصحيح الأمور وتوفير جميع الشروط للخروج من نفق الأزمات».