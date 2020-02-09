شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز رمضان صبحي لمواجهة الزمالك في السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة رينيه فايلر، التعجل فى الدفع برمضان صبحى لاعب الفريق، والذى غاب عن مباريات الفريق الفترة الماضية وتحديداً منذ 17 ديسمبر الماضى، بسبب الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية، وذلك بعدما أكد الجهاز الطبى أن اللاعب يمكنه المشاركة فى مباراة المصرى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى إطار مباريات الدورى الممتاز، ولكن طلب المدير الفنى استمرار تأهيل اللاعب من أجل التعافى من الإصابة والاستعانة به فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 20 فبراير الجارى، بالإمارات، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب بشكل جيد من أجل الاستعانة به فى مواجهة الزمالك الهامة، يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الجهاز الفنى اصطحاب 22 لاعباً فى رحلة الإمارات، حيث تغادر بعثة الفريق إلى هناك عقب مواجهة المصرى البورسعيدى.

من جهة أخرى، بات السنغالى أليو بادجى مهدداً بالغياب عن مباراة الفريق، أمام طلائع الجيش، المقرر لها غداً «الإثنين» ضمن مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز، والتى مقرر إقامتها على أرض ملعب استاد القاهرة، وذلك بسبب سفره من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، خلال الساعات المقبلة، ويسعى الجهاز الإدارى بقيادة سمير عدلى لمساعده اللاعب فى إنجاز تجديد جواز السفر بشكل سريع حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق فى مواجهه طلائع الجيش.

فيما يواصل الفريق تدريباته اليومية، وحرص الجهاز الفنى، على مشاهدة مباراة طلائع الجيش الماضية أمام فريق مصر، والتى حسمها طلائع الجيش لصالحه برباعية نظيفة، كما شاهد مباريات الفريق أمام الاتحاد السكندرى والإسماعيلى وحرس الحدود ومصر المقاصة، ووادى دجلة من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق، وشدد على اللاعبين بضرورة عدم التراخى أو التهاون أمام الفريق والقتال على حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الابتعاد بصدارة الدورى وحسم اللقب مبكراً من أجل التركيز فى بطولتى إفريقيا والكأس، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 39 نقطة بعدما نجح فى الفوز بكافة المباريات التى خاضها خلال بطولة الدورى حتى الآن، ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اليوم «الأحد» استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.

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فيما انتظم محمود متولى فى التدريبات الجماعية أمس «السبت» بعدما حصل على راحة من الجهاز الفنى ولم يشارك فى تدريبات الفريق التى أقيمت الجمعة الماضى، وذلك خوفا من تعرض اللاعب للإجهاد، كما يعود ياسر إبراهيم للتشكيل الأساسى بعدما تعافى من الإصابة التى لحقت به فى مباراة الهلال السودانى.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أهمية مباراة طلائع الجيش المقررة غداً، وأضاف عبدالحفيظ: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأوضح أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى.

وقال عبدالحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة أنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.