شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة لتخطي «صن داونز» في ربع نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، التحضير مبكراً لمواجهة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق مباراة الذهاب فى القاهرة 28 فبراير الجارى على أرض ملعب استاد السلام، والعودة 6 مارس المقبل، وطلب المدير الفنى جميع مباريات الفريق التى خاضها فى بطولة دورى أبطال إفريقيا من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، وذلك بعدما علم الهزيمة التى تلقاها الأهلى أمام بطل جنوب إفريقيا بخماسية فى النسخة الماضية، واستقر على التحضير مبكراً للمواجهة، من أجل إقصاء صن داونز من البطولة ومواصلة الانتصارات الإفريقية التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة، ويعمل فايلر والجهاز الفنى المعاون له على مشاهدة مباريات صن داونز بشكل تدريجى حتى موعد المباراة التى يتبقى عليها 19 يومًا، واتفق الجهاز الفنى مع مدرب الأحمال على وضع برنامج تأهيلى خاص للاعبين بعدما لاحظ خطورة لاعبى صن داونز فى قوتهم البدنية وقدرتهم على الظهور بشكل جيد خلال شوطى المباراة.

كما اتفق الجهاز الفنى على رصد مكافآت إضافية للاعبين بخلاف ما تنص عليه اللائحة، فى حال الفوز على بطل جنوب إفريقيا من أجل تحفيزهم بالشكل الأمثل، وعقب إعلان القرعة عن مواجهة الأهلى لبطل جنوب إفريقيا، تحدث فايلر مع اللاعبين وشدد على ضرورة الثأر من الهزيمة التى تلقاها الفريق فى العام الماضى، لاسيما أن الوضع الحالى للفريق يختلف عن الموسم السابق، فضلاً عن الدوافع القوية التى يمتلكها اللاعبون للإطاحة بصن داونز من البطولة الإفريقية.