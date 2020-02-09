شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى مكثف لسموحة استعدادًا للدور الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، بقيادة حمادة صدقى، إجازة لمدة يومين للاعبيه، عقب انتهاء مباراتهم مع «إف سى مصر»، والتى أُقيمت فى ختام منافسات الأسبوع الأخير للدور الأول للدورى.

ويعكف الجهاز الفنى لسموحة على وضع برنامج تدريبى خاص للاعبين خلال الفترة المقبلة، وقبل انطلاق منافسات بطولة كأس مصر، وكذلك منافسات الدور الثانى للدورى.

Advertisements

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة حسام الزناتى، قد حددت موعد بداية الدور الثانى، أول مارس المقبل، وذلك عقب ختام منافسات الدور الأول بمباراة الأهلى والزمالك المؤجَّلة، والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجارى.

وأكد المدير الفنى لسموحة أن فترة التوقف ما بين الدورين تُعد بمثابة فرصة ذهبية للوقوف على مستوى كل لاعبيه ووضع البرنامج الملائم للمرحلة القادمة، ولاسيما أن ضغط المباريات خلال المرحلة الماضية لم يُمكِّنه من إحداث أى تعديلات أو تغيير مراكز اللاعبين أو الوقوف على قدراتهم الحقيقية، موضحًا أن الفترة القادمة سوف يتم خلالها التدريب على فترتين صباحية ومسائية، والاهتمام بالنواحى البدنية والجمل التكتيكية، وبعدها الدخول فى المباريات الودية، للوقوف على مستوى كل لاعبيه.

وأعرب عن تطلعه للحصول على ضالّته فى اكتشاف عدد من اللاعبين بقطاع الناشئين المتميز بالنادى، تطبيقًا لسياسة مجلس الإدارة، برئاسة محمد فرج عامر، بالاعتماد على أبناء النادى، بعد أن تم تصعيد ثلاثة لاعبين فى الفترة الأخيرة من قطاع الناشئين، وهم الحارس حسين تيمور وخالد عبدالفتاح وسلامة أحمد، وعلى الجانب المقابل، منح الجهاز الفنى لسموحة اللاعب محمد نادى راحة لشعوره بالإجهاد وتعرضه لنزلة برد حادة، وهو الأمر الذى منعه من المشاركة فى مباراة فريقه الأخيرة أمام نادى مصر.