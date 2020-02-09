شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاته: «مستمر في قناة الزمالك ولا أعمل لدى رئيس النادي.. ومش هطبل لحد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أول تعليق له على قرار المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توجيه خطاب شكر له والاستغناء عن خدماته، أكد الإعلامي كريم حسن شحاته أنه متعاقد مع شركة «إعلام المصريين» وليس مع رئيس نادي الزمالك.

وقال شحاته، مذيع برنامج «زملكاوي» في مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، إنه «تعرض لضغوط غير طبيعية في قناة الزمالك»، مضيفًا: «أنا مش طالع في القناة عشان أعمل توجيهات رئيس النادي، وهو من أول يوم بيبعت رسايل ليا يطلب فيها أقول إيه وأعمل إيه».

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وتابع: «كلمت مسؤولين في إعلام المصريين، وقالولي ما تردش على حد، ولسه هقعد معاهم، واتقالي مالكش دعوة برئيس النادي».

وأضاف: «أنا بحترم شغلي جدا وبحترم المشاهد، وعمري ما هغير شخصيتي ولا هنافق ولا هطبل لحد ولا هشتغل لحساب حد، أنا بشتغل لحساب المشاهد، مهما تعرضت لضغوط، سأنسحب في ثانية، لكن بحترم تعاقدي وشركة إعلام المصريين هي اللي هتقرر.. كريم مبيتغيرش مش هطلع هشتم حد لحساب أو مصلحة حد».

كان مجلس إدارة قناة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قرر توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة، والاستغناء عن خدماته، وذلك بعدما أحال منصور، مذيع برنامج «زملكاوي» للتحقيق بسبب استضافته للحكم أحمد الشناوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني في مرمي بيراميدز.