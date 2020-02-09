شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد «أندريسكو» من مواجهات الفردى فى كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر استبعاد الكندية بيانكا أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة للتنس، من خوض مواجهات الفردى مع كندا أمام سويسرا فى تصفيات كأس الاتحاد لفرق السيدات، حيث لا تزال تتعافى من إصابة فى الركبة.

لكن لا يزال بمقدور أندريسكو، التى غابت عن المنافسات فى آخر 3 أشهر بعد إصابتها فى البطولة الختامية فى شينتشين الصينية، خوض الزوجى مع جابرييلا دابروفسكى، إذا احتاجت كندا إلى ذلك فى المواجهة التى ستقام فى سويسرا.

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وكان الاتحاد الكندى للتنس، قد اختار أندريسكو ضمن تشكيلة الفريق الأسبوع الماضى، لكنه قال إن اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما قد تخوض أول مباراة لها هذا الموسم حال تعافيها بشكل كامل من إصابة فى الركبة. وكان آخر ظهور لأندريسكو مع الفريق الكندى فى مواجهة أمام هولندا العام الماضى وساعدته فى الفوز 4/0.

على جانب آخر، تقدم لاعب التنس الأرجنتينى خوان إجناسيو لونديرو، خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه فى بطولة كوردوبا المفتوحة، بفوزه الثمين على مواطنه بدرو كاشين 6-3 و6-3، فى الدور الثانى. وتأهل لونديرو إلى دور الثمانية الذى يلتقى فيه مع الصربى لازلو جيرى الذى بلغ دور الثمانية بالفوز على الإسبانى بدرو بورتيرو مارتينيز 6-3 و6-4.

وكان لونديرو قد توج بلقب النسخة الأولى من البطولة فى العام الماضى، علما بأنه خاض البطولة وقتها ببطاقة دعوة.