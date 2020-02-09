شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة في حالة انهيار خارج ملعب «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودّع فريق برشلونة، بقيادة مدربه كيكى سيتين، منافسات كأس ملك إسبانيا بالهزيمة أمام أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد بالدور ربع النهائى.

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البارسا خاض اللقاء خارج ملعبه «كامب نو»، تحديدًا على ملعب سان ماميس، وخسر بهدف دون رد، سجله إينياكى ويليامس، لاعب الأتليتى، فى الدقيقة 90 ليقضى على طموحات الفريق الكتالونى.

لغة الأرقام تعكس فشل برشلونة وفقدانه شخصيته وهويته خارج ملعبه، خاصة فى المباريات الست الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد فقط فى آخر 6 مباريات خاضها خارج ملعبه. وتعادل برشلونة مع ريال سوسييداد 2- 2 فى إطار منافسات الدورى الإسبانى، وذلك خلال اللقاء الذى أُقيم على ملعب أنويتا، ثم تعادل الفريق الكتالونى مع إسبانيول 2- 2 فى ملعب باور 8. وخسر برشلونة من أتلتيكو مدريد فى السوبر الإسبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذى أُقيم على الأراضى السعودية. وفى الدورى، عاد الفريق إلى فقدان النقاط، وخسر من فالنسيا خارج ملعبه بهدفين دون رد، ثم خسر أمام أتلتيك بيلباو فى كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد.

الفوز الوحيد الذى حققه البارسا خارج ملعبه كان أمام إيبيزا، حيث فاز بهدفين مقابل هدف، فى دور الستة عشر من كأس الملك، قبل أن يودع البطولة فى ربع النهائى. يُذكر أن إدارة البارسا كانت قد أقالت إرنستو فالفيردى من منصبه عقب الخروج من كأس السوبر الإسبانى أمام أتلتيكو مدريد، وقررت تعيين كيكى سيتين بدلًا منه، ولكن مازالت معاناة الفريق الكتالونى مستمرة.