شكرا لقرائتكم سلجادو: مصر عامرة بالنجوم ولكنهم يحتاجون إلى بعض النظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم الإسباني الأسبق ميشيل سلجادو، المدرب السابق بالجهاز الفني للمنتخب الوطنى، أن مصر يوجد بها عدد كبير من النجوم، ولكن تحتاج بعض النظام فقط، حتى تسطع فى سماء العالمية.

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أضاف سلجادو في تصريحات تلفزيوينة قائلا: "أول شغل ليا في مصر كان مساعد لمدرب المنتخب لذلك لدي أصدقاء كثيرة هنا، وأتابع الدوري المصري وهو يشبه الدوري الإسباني والأهلي والزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتمنى لعب المصريين في الدوريات الانجليزية والأسبانية مثل محمد صلاح وحجازي واعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد لاعبين اكثر في الدوريات الخارجية، واللعب في أفريقيا صعب بسبب الأجواء والملاعب، ومصر مليئة بالمواهب لكنها تفقد قوة المنافسات" .

وأوضح النجم الإسباني الأسبق أن تجربته مع المنتخب الوطني لا تقدر بثمن عقب قرار إقالة جميع أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد خروج مصر من دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا 2019.