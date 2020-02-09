شكرا لقرائتكم موعد مباراة حرس الحدود ضد الجونة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرس الحدود ضد الجونة



يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي حرس الحدود نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم (الأحد) على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يمتلكان نفس الرصيد من النقاط يدخلها الحدود بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الجونة على وادى دجلة بهدف دون رد في إطار نفس الجولة.

حرس الحدود ضد الجونة



وحرص طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود على الحديث مع لاعبيه حول أهمية مباراة الجونة، طالباً منهم ضرورة الفوز من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

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حرس الحدود ضد الجونة



على الجانب الآخر، يأمل البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة حصد الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على المقاصة ثم وادى دجلة بحثاً عن دخول ملعب اللعب مع الكبار في المربع الذهبي.

ترتيب حرس الحدود والجونة في الدوري المصري



ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مثلهم ، فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات