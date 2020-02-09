شكرا لقرائتكم شوقى غريب يستقر على ضم محمد صلاح لقائمة المنتخب الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه تم الاستقرار على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى إلى قائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة والرد على الالمانى يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأنجليزى على عدم ضم طلب ضم الفرعون المصرى وأنتظار رد اللاعب .

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيونية أنه أستقر على ضم 50 لاعبًا في القائمة الأولية لمنتخب مصر في الأولمبياد وأن أسماء الثلاثة الكبار لم يتم تحديد سوى محمد صلاح فقط وأن المراكز التي تريد الدعم سوف ينتظر الى الوقت الأخير وسوف يحدد 10 أسماء للاختيار بينهم وعن ضم أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزي قائلا " لو لم يشارك أحمد حجازي مع المنتخب الأول سأستبعده من حساباتي، ولا يوجد صراع بيني وبين حسام البدري من أجل أن يقوم باستبعاد لاعب وأقوم أنا بضمه".

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وأشار المدير الفني للمنتخب المصرى أنه عقد جلسة مع أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة للاطمئنان على الفريق وبرنامجه قبل الأولمبياد أكد للجميع على تنفيذ مطالبنا وكل شخص في المنظومة له دور كبير وفعال ونعمل بنظام كامل .

علق شوقي غريب عن منح شارة القيادة بالمنتخب الأولمبى خلال أولمبياد طوكيو قائلا "لكل حدث حديث... لم أستقر علي أسماء اللاعبين الذين سيتواجدون في الاولمبياد وبالتالي الحديث عن شارة القيادة سابق لاوانه و لم يتحدث رمضان صبحي معي حول شارة القيادة مثلما تردد في المواقع وجاهز لانهاء أي خلاف قد يحدث مستقبلا و أخترت رمضان قائدًا للمنتخب في بطولة إفريقيا كونه الأقدم بين اللاعبين ".

كشف شوقي غريب عن وجود عرض من منتخب كوريا الأوليمبي لمواجهة الفراعنة وديًا خلال الفترة المقبلة لكن خارج مصر و أفضل لعب وديات مع منتخبات قوية وصلت للأولمبياد و لدينا عروض كثيرة للوديات أبرزها اليابان والإمارات وأسبانيا .