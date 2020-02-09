شكرا لقرائتكم الطلائع يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأحد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الأهلى والمقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة .

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الاهلى المحلية والافريقية تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للمارد الاحمر قبل المباراة المرتقبة، وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من خطورة ضياع التركيز فى الاوقات الأخيرة من المباريات حتى لايتعرض الفريق لضياع مجهوده بالكامل واستقبال أهداف مثلما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بيراميدز فى الثوانى الأخيرة ليحول تأخره بهدف لفوز بهدفين فى الثوانى القاتلة .

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يغيب عمار حمدى لاعب طلائع الجيش عن صفوف فريقه فى مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، حيث وضع مسئولو الأحمر بنداً فى عقد عمار يمنع مشاركته أمام الاهلى بينما يشارك عمرو جمال فى المباراة تنفيذا لاتفاق بين الناديين .

واستعاد الغزال عمرو جمال فورمته الفنية حيث سجل هدفين فى المباراتين الاخيرتين للطلائع بتسجيله هدفاً فى شباك مصر المقاصة ثم هدفاً فى شباك نادى مصر بعد غياب طويل عن التهديف.

وحقق طلائع الجيش فوزاً كبيراً فى مباراته الاخيرة بالدوري على حساب نادى مصر بأربعة أهداف دون رد ليقفز 4 مراكز بجدول المسابقة ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.