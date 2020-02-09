شكرا لقرائتكم وصول أهلي جدة إلى أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة فريق أهلي جدة إلى أبوظبي، استعداداً لمواجهة مضيفه الوحدة يوم الاثنين المقبل على استاد آل نهيان، في انطلاقة المجموعة الأولى لـدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي لقاء الوحدة وسط غياب المهاجم السوري عمر السومة، الذي يخوض حاليا فترة تأهيلية بعد إصابته بخلع في الكتف.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة الوحدة والشرطة العراقي بجانب استقلال طهران.

ويشارك الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد أن حل رابعا في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي بـ55 نقطة، وبفارق 15 نقطة كاملة خلف النصر المتوج باللقب آنذاك.