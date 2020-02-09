شكرا لقرائتكم التعاون يواصل تدريباته قبل مواجهة الشارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل لاعبو التعاون التحضيرات الميدانية بقيادة المدير الفني البرتغالي فيتور كامبيلوس استعداداً لمواجهة الشارقة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال آسيا 2020. ويقع التعاون في المجموعة الثالثة مع أندية الشارقة الإماراتي والدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني. وتعد مشاركة التعاون الآسيوية الحالية هي الثانية له بعد موسم 2016 - 2017 والتي ودع البطولة حينها من دور المجموعات.

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