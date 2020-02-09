شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة يكسب كلباء 6-1 في دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو
فاز فريق مليحة 6-1 على مستضيفه اتحاد كلباء، وتعادل فريقا خورفكان والظفرة 1-1 ضمن مباريات الجولة ال 13 من دوري كرة قدم للصالات.
سجل لمليحة كارلوس إدواردو (هاتريك)، ومحمد قاسم وعبدالله كرمستجي (هدفان)، ولكلباء حمد حسن.
أما في المباراة الثانية، فقد سجل للظفرة حمد الشامسي،ولخورفكان أحمد الحمادي.وبنهاية الجولة ال 13 من الدوري يصبح دبا الحصن في الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن البطائح الثاني، وشباب الأهلي ثالثاً برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، وخورفكان خامساً برصيد 18 نقطة، واتحاد كلباء سادساً برصيد 13 نقطة، والظفرة سابعاً برصيد 10 نقاط، ومليحة ثامناً برصيد 9 نقاط، والحمرية تاسعاً برصيد 4 نقاط.
من جهة أخرى، أشاد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية البطائح وأمين سر عام نادي البطائح بمستوى فريقه في دوري الصالات. وقال: البطائح يعتبر من أفضل الفرق حالياً، وعلى الرغم من أنه في أفضل حالاته إلا أننا نطمح إلى الأفضل، ونستهدف حصد كل الألقاب المطروحة،وبعد الفوز بثلاثية كأس الإمارات وكأس الاتحاد وبطولة خورفكان الدولية أصبح كل التفكير ينصب على بطولتي الدوري والكأس. وختم الطنيجي تصريحه بتوجيه الشكر إلى مؤسسة الشارقة للإعلام (شمس) على الرعاية والشراكة مع نادي البطائح. وقال: «لقد كانت الفأل الحسن للنادي من خلال الرعاية المميزة لفريقي كرة الصالات والفريق الأول لكرة القدم».
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