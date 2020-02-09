شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يلحق بالحصن الخسارة الأولى في دوري الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
أطاح مسافي بضيفه دبا الحصن من صدارة دوري الدرجة الأولى بالفوز عليه بهدف وحيد سجله الإيفواري كوفي ميشاس خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مسافي في ختام مواجهات الأسبوع ال12.
وتعد الخسارة الأولى لدبا الحصن بعد 7 انتصارات و3 تعادلات، لكنها أبقته في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البطائح والحمرية، أما مسافي فرفع رصيده إلى 7 نقاط.
وعلى ملعب التعاون تغلب البطائح على أصحاب الأرض 2-1، سجل للفائز البرازيلي ويندرسون في الدقيقة الرابعة ومواطنه اليكسندر( 96 ) وللخاسر سند علي في الدقيقة 46، وبهذا يرفع البطائح رصيده إلى 19 نقطة متقدماً للمركز الثالث وبقي التعاون بنقطتيه السابقتين قابعاً في المؤخرة، وأدار المباراة الحكم محمد سالم يوسف.
وعلى ملعب العربي كان التعادل 2-2 من نصيب أصحاب الأرض ومصفوت ب، وسجل للعربي أليكسندر وفارس الجابري، فيما أحرز الفرنسي فاتري ساخي هدفي مصفوت، وأدار المباراة الحكم عبدالله راشد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسافي يلحق بالحصن الخسارة الأولى في دوري الهواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.