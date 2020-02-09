مسافي يلحق بالحصن الخسارة الأولى في دوري الهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أطاح مسافي بضيفه دبا الحصن من صدارة دوري الدرجة الأولى بالفوز عليه بهدف وحيد سجله الإيفواري كوفي ميشاس خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مسافي في ختام مواجهات الأسبوع ال12.

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وتعد الخسارة الأولى لدبا الحصن بعد 7 انتصارات و3 تعادلات، لكنها أبقته في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البطائح والحمرية، أما مسافي فرفع رصيده إلى 7 نقاط.

وعلى ملعب التعاون تغلب البطائح على أصحاب الأرض 2-1، سجل للفائز البرازيلي ويندرسون في الدقيقة الرابعة ومواطنه اليكسندر( 96 ) وللخاسر سند علي في الدقيقة 46، وبهذا يرفع البطائح رصيده إلى 19 نقطة متقدماً للمركز الثالث وبقي التعاون بنقطتيه السابقتين قابعاً في المؤخرة، وأدار المباراة الحكم محمد سالم يوسف.

وعلى ملعب العربي كان التعادل 2-2 من نصيب أصحاب الأرض ومصفوت ب، وسجل للعربي أليكسندر وفارس الجابري، فيما أحرز الفرنسي فاتري ساخي هدفي مصفوت، وأدار المباراة الحكم عبدالله راشد.