منافسات قوية في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الفارس الشبل المصري محمد ياسر عسر بالفرس «جافانايس» بلقب النسخة الثالثة من بطولة المراحل السنية لفئة الفرسان الأشبال في دول المجموعة الإقليمية السابعة، في دورتها الثالثة برعاية إسطبلات الشراع، ضمن بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز.

و جاءت منافسة الختام بمواصفات الجولتين على حواجز ارتفاعها 115 سنتيمتراً، وشارك فيها 15 فارساً وفارسة من الإمارات ومصر والأردن وسوريا، ونجح الفارس عسر في إكمال الجولتين دون خطأ، وحاز الوصافة الفارس الأردني علي أبوحامور بالفرس «كوينتريو»، وذهب المركز الثالث إلى الفارس المصري مصطفى الزيات والفرس «جمينة».

وحاز لقب فئة الفرسان الناشئين الفارس الفلسطيني عمر أيمن بالفرس «بابريكا»، بعد تقديمه الاستعراض الأفضل في جولتي الختام على حواجز 125 سنتيمتراً، وحاز الفارس الإماراتي الناشئ عمر عبد العزيز المرزوقي المركز الثاني صحبة الفرس «كونكورديا»، وحصد جائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي عبدالله أحمد الشرفا بالجواد «كوراندو 11»، ونال المركز الرابع الفارس الإماراتي مايد أحمد أهلي بالفرس «برازوريا دو سيملي».

وفي الجولة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى في بطولة النجمتين تنافس 56 فارساً وفارسة في منافسة من جولة واحدة على جائزة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 140 سنتيمتراً، ونجح 7 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، ونال صدارتها الفارس الألماني ديفيد ويل بالجواد «كارامبا 92»، وتوج الفارس الإماراتي علي حمد الكربي بالفرس «بوغبا» بجائزة المركز الثاني، فيما حاز المركز الثالث الفارس الروسي فلاديمير توغانوف بالجواد «لويي 9».

واختتمت منافسات ثالث أيام البطولة بمنافسة كأس شروق (هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير) للتحدي، وبلغ ارتفاع حواجز الجولة الرئيسية 170 سنتيمتراً وقبِل تحدياتها 6 فرسان من بينهم فارسة واحدة، وخلصت عند جولة تمايز، ارتفاع حواجزها 185 سنتيمتراً، وقبِل محاولة القفز فوقها فارسان، وخلصت إلى نتيجة 4 نقاط جزاء للفارسين كريستابس نيرتنكس، والجواد «موون ريي» من لاتفيا، ونجم الأمسية الفارس المصري مودا زيادة بالفرس «كلوي» وتقاسما جائزة المركز الأول.