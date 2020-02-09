راشد بن سعود يتوج الفائزين في بطولة أم القيوين لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: مصعب الفكي

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ختام بطولة أم القيوين لكرة القدم التي اختتمت، أمس الأول، بالنادي العربي بأم القيوين، وتوّج سموه الفائزين بالمراكز الأولى، وحصد فريق الاتحاد الرياضي المركز الأول ونال كأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أصباغ ناشونال برباعية نظيفة.

شهد المباراة النهائية وحفل الختام الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، كما شهدت البطولة في نسختها السابعة عشرة، حضوراً مميزاً من قبل أعيان المنطقة وممثلي رعاة الحدث والجماهير، وكانت البطولة قد انطلقت بملاعب النادي العربي في 24 يناير الماضي بمشاركة 16 فريقاً.

واشتمل حفل الختام على فقرات منوعة وتم عرض مادة فيديو عن رعاة البطولة وتاريخ البطولة، بالإضافة إلى عروض بصرية وألعاب نارية، وعقب نهاية المباراة الختامية كرم سمو ولي عهد أم القيوين راعي الحفل، الشركات الراعية التي ساهمت في نجاح الحدث وكان من بينها شامس راشد خلفان الشامسي المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في«اتصالات»، كما تم تكريم الحكام وشركاء النجاح.

وتوج سموه الفائزين بالمراكز الأولى، كما تم تكريم حكام المباراة والمشاركين في نجاح البطولة، وأهدى عبدالكريم محمد رئيس اللجنة الفنية للبطولة درعاً لسمو ولي عهد أم القيوين تقديراً لدعمه اللامحدود للبطولة وللرياضة بصفة عامة في أم القيوين.

وحصل فريق إس جي تي على المركز الثالث بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق فورسيز، ونال فريق الاتحاد الرياضي البطل مبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما نال فريق أصباغ ناشونال صاحب المركز الثاني مبلغ 60 ألف درهم والميداليات الفضية، فيما حصل فريق إس جي تي، على جائزة المركز الثالث البالغة 40 ألف درهم والميداليات البرونزية.

وحصل فريق أمبيشن، على جائزة الفريق المثالي في مشاركته الثانية في البطولة ونال 10 آلاف درهم، وحصل إيمانويل حارس فريق الاتحاد على جائزة أفضل حارس، وذهب لقب الهداف لزميله في الفريق محمد أمين، فيما نال لاعب فريق اس جي تي باتيستا فاتي جائزة أفضل لاعب في البطولة ونال كل واحد منهم 5 آلاف درهم.

وحظيت المباراة النهائية وحفل الختام بحضور جماهيري كبير من قبل أبناء منطقة أم القيوين، واستمتع الحضور بفقرات الحفل الرائعة، إلى جانب السحوبات التي كانت تجرى بشكل يومي خلال البطولة.