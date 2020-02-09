شكرا لقرائتكم خبر عن المبارزة على موعد مع المواجهات اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُقد صباح أمس اجتماع اللجنة الفنية للمبارزة، تمهيداً لانطلاق المنافسات اليوم على صالة نادي الثقة للمعاقين، حيث تم الكشف عن عدد الأندية المشاركة، وهي 5 أندية تمثل 3 دول (الإمارات، والبحرين، والسعودية) ،وتبدأ مسابقات الفردي اليوم الساعة 10 صباحاً بمنافسات سلاح الآيبي،والساعة الواحدة ظهراً منافسات سلاح الفويل، على أن تبدأ المراحل النهائية الساعة 4.30 مساءً، على أن يتم إعلان مسابقات الفرق اليوم.

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