سارة العلمان تهدي الإمارات ذهبية نصف الماراثون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب

توجت العدّاءة الإماراتية سارة العلمان لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية لسباق نصف الماراثون، فيما حلت مواطنتها صالحة البسطي في المركز الثاني محرزة الفضية، في افتتاحية منافسات ألعاب القوى، أمس، والتي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين، ضمن النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات «الشارقة 2020»، المقامة برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الجهة المنظمة للمحفل النسائي الأكبر من نوعه الذي يجمع 78 نادياً من 18 دولة عربية.

وكانت منافسات نصف الماراثون لمسافة 21.1 كم، انطلقت في السادسة والنصف من صباح أمس، وأحرزت العلمان المركز الأول بزمن قدره 2:02:55 ساعة، فيما حلت صالحة البسطي في المركز الثاني بزمن 2:12:59 ساعة، وشهد السباق انسحاب المتسابقة الثالثة هاجر الزرعوني من نادي سانتا أفريكا بجزر القمر بعد تعرضها للإصابة.

وفي بطولة الكرة الطائرة تأهل فريق سبورتينج المصري إلى دور الثمانية بعد فوزه على فريق نادي جامعة نورة السعودي بنتيجة 3-صفر والأشواط (25-4، و25- 9، 25-11)، ليتصدر المجموعة الأولى بعد لقاء مثير أقيم على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ولم يجد سبورتينج أي صعوبة تذكر في حسم نتيجة المباراة لمصلحته، في زمن قياسي بلغ 51 دقيقة فقط، بواقع 14 دقيقة في الشوط الأول و18 دقيقة في الشوط الثاني و19 دقيقة في الشوط الثالث.

وبنهاية مواجهات اليوم الرابع لبطولة الكرة الطائرة يعتلي سبورتينج المصري صدارة المجموعة الأولى بفوزين، فيما حلّ نادي الصفاقسي التونسي ثانيا بفوز وخسارة، يليه في المركز الثالث نادي الشارقة الرياضي للمرأة بعد فوز وخسارة، ونادي جامعة نورة السعودي في المركز الرابع بخسارتين متتاليتين، لتضمن الأندية جميعها الصعود إلى مرحلة الثمانية بحكم أن المجموعة تضم أربعة متنافسين فقط.

وبجدارة واستحقاق تصدّر نادي المجمع البترولي الجزائري المجموعة الثانية بعد فوزه بثلاث مباريات، فيما حل نادي الوصل الإماراتي في المركز الثاني ولعب 4 مباريات فاز في 3 وخسر واحدة، وجاء ثالثاً نادي دي لا سال الأردني الحصان الأسود للدورة الذي لعب 3 مباريات فاز ب 2 وخسر واحدة، وجاء في المركز الرابع نادي تلدرة السوري الذي لعب 3 مباريات خسرها جميعاً، وذهب المركز الخامس إلى نادي الأهلي البحريني الذي لعب أيضاً 3 مباريات خسرها، ما أضعف حظوظه للتأهل شريطة الفوز في مباراته الأخيرة على تلدرة السوري وذلك نظراً لحسابات لوائح البطولة التي تنصّ على أن الفريق صاحب الترتيب الخامس سيغادر ويترقى البقية إلى دور الثمانية.

وخطف فريق النادي الأهلي البحريني بطاقة الصعود الأخيرة لدور الثمانية بعد فوزه على فريق نادي تلدرة السوري بنتيجة 3-1، والأشواط (26 -25، 28 - 18، 25 - 21، 25 -18).