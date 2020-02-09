أربع مباريات حاسمة في ربع نهائي كرة السلة اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تَفتتح اليوم مسابقة كرة السلة أول أدوارها الإقصائية، وذلك بانطلاق الدور ربع النهائي الذي يحمل في مجرياته أربع مواجهات حاسمة تستضيفها الصالة المغطاة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وعرف ناديا سبورتينج المصري والأمل التونسي كيفية ضمان صدارتهما لمجموعتيهما الأولى والثانية، ليواجه سبورتينج في ربع النهائي فريق الفتاة الكويتي الذي ضمن بدوره إنهاء دوري المجموعات في المركز الرابع عن مجموعته الثانية، فيما سيخوض الأمل التونسية لقاء الرفاع البحريني رابع المجموعة الأولى.

وبالصورة ذاتها ضمن الفحيص الأردني، والمجمع البترولي، مركزي وصافة مجموعتيهما، لمواجهة الجزائريات اللواتي حسمن مركز وصافة مجموعتهن الثانية، ويلاقي في ثالث مباريات ربع النهائي فريق الساحل السوري الذي نجح بفوزه على الرفاع البحريني في ضمان المركز الثالث لمجموعته الأولى، فيما ستحمل آخر المواجهات لقاء الفحيص الأردني وصيف المجموعة الأولى مع صاحبات الضيافة سيدات الشارقة اللواتي اكتفين في دوري المجموعات بالمركز الثالث عن مجموعتهن الثانية.

وجاء التحديد المبكر للمراكز، بعد أن سجلت مباريات أمس الأول نجاح الساحل السوري في إنهاء شراكته مع الرفاع البحريني على صعيد المركز الأخير لمجموعته الأولى، في مباراة حققن خلالها السوريات انتصارهن الأول بالبطولة، وتركن المركز الأخير للبحرينيات. وودع فريق «إليت» السعودي المنافسات مبكراً وتلقى خسارته الثالثة على التوالي في البطولة أمام الفتاة الكويتي بواقع «66-90»، ما منح النادي الكويتي انتصاره الأول في البطولة الذي نقله إلى المركز الرابع المؤهل للربع نهائي، وترك المركز الخامس للفريق السعودي برصيد ثلاث نقاط من ثلاث هزائم.

وبالرغم من الخسارة في اللقاء الذي جمع نادي المجمع البترولي ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، منيت صاحبات الضيافة بخسارتهن الثانية في المنافسات بواقع «60-81»، في مباراة ضمن من خلالها المجمع البترولي، الذي أنهى جميع مبارياته في دوري المجموعات، مركز الوصيف برصيد سبع نقاط، وهو الأمر ذاته الذي أتاح للشارقة الحفاظ على مركزه الثالث برصيد النقاط الثلاث.