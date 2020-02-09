محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرم الفائزين برموز الثنايا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، سابع أيام مهرجان فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، بالمرموم، وأقيمت أمس تحديات رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، وقام سموه بتكريم الفائزين بالرموز بعد نهاية الشوط السادس للفترة المسائية التي شهدت إقامة ستة عشر شوطاً.

وذهب كأس سمو ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح إلى (حربه) ملك سعيد جابر عبدالله محمد بتوقيت قدره 12:13:1 دقيقة. فيما تمكن (نايف) المملوك لصعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح وذلك عندما كان الزمن يشير إلى مرور 12:15:7 دقيقة.

وبالمقابل نالت (رغد) بشعار سعيد راشد غدير الكتبي الناموس وكأس سمو ولي عهد دبي في الشوط الثالث للثنايا البكار (إنتاج) وكان عندها التوقيت 12:19:6 دقيقة. وجاء (مفوّض) لحمدان محمد خليفة بالهول المهيري ويحصل على بندقية الإيذاع الجعدان (للإنتاج) بزمن بلغ 12:18:9 دقيقة. وشهدت الفترة الصباحية أمس إقامة 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا، عشرة أشواط للإنتاج (محليات ومهجنات)، تنافس من خلالها أبناء القبائل للفوز بالسيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، إضافة إلى ستة أشواط نقدية للمحليات والمهجنات.

وتمكنت (السايحه) بشعار ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي من حصد الناموس في الشوط الأول للبكار المحليات للإنتاج بزمن بلغ 12:35:9 دقيقة، وجاءت (العفريت) المملوكة لناصر حمد السم المنصوري لتحصل على الصدارة في الشوط الثاني للبكار المهجنات إنتاج بعد أن حققت توقيتاً قدره 12:32:8 دقيقة.

وحسم (شاهين) ملك راشد مطر لاحج الهاجري المركز الأول لثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج وذلك بزمن قدره 12:36:1 دقيقة، وتمكن (شاهين) من إهداء مالكه عتيبه سالم النايلي الشامسي الصدارة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج بعد أن عبر خط النهاية في زمن قدره 12:33:8 دقيقة.