شكرا لقرائتكم خبر عن دخول مجاني لجماهير الوحدة أمام الأهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلن نادي الوحدة أنه وبتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي فقد تقرر دخول جماهير «العنابي» مجاناً في المباراة التي ستجمعه بمواجهة الأهلي جدة السعودي مساء غد الاثنين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لعام 2020.

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